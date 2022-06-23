Газета
Общество

МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Ведомости

Тегеран готов отменить визы для граждан России, в качестве первого шага – для бизнесменов, заявил министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили», — заявил Абдоллахиян (цитата по «РИА Новости»). Специалисты скоро финализируют эти вопросы, отметил он.

Ранее посольство Финляндии в Москве сообщило, что Хельсинки с 1 июля снимут ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Такое решение было принято из-за снятия ограничений на въезд в страну, связанных с пандемией коронавируса.

16 июня пресс-служба правительства Египта сообщила о снятии всех ограничений на въезд в страну, которые были введены в связи с коронавирусом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных