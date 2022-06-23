МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян
Тегеран готов отменить визы для граждан России, в качестве первого шага – для бизнесменов, заявил министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили», — заявил Абдоллахиян (цитата по «РИА Новости»). Специалисты скоро финализируют эти вопросы, отметил он.
Ранее посольство Финляндии в Москве сообщило, что Хельсинки с 1 июля снимут ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Такое решение было принято из-за снятия ограничений на въезд в страну, связанных с пандемией коронавируса.
16 июня пресс-служба правительства Египта сообщила о снятии всех ограничений на въезд в страну, которые были введены в связи с коронавирусом.