МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

«У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили», — заявил Абдоллахиян (цитата по «РИА Новости»). Специалисты скоро финализируют эти вопросы, отметил он.