Газовое снабжение Херсонской области наладят до конца года

В мае Запорожская и Херсонская области перешли на российский телефонный код «+7», а также там была введена бивалютная зона, после чего стало возможным оплачивать покупки в рублях и гривнах. В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.