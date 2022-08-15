Газовое снабжение Херсонской области наладят до конца года
Газоснабжение в подконтрольной России Херсонской области будет восстановлено до конца 2022 г., сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области со ссылкой на заместителя министра по экономическому развитию РФ Сергея Назарова. Снабжение региона газом будет налажено со стороны Крыма.
Из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) порядка 4 500 жителей Херсонской области остались без газоснабжения. «Этот вопрос будет решен до конца года, как и восстановление электроснабжения в Снигиревке», — сказал Назаров.
Также в ВГА отметили, что пока в Херсонской области сохраняются трудности с налаживанием железнодорожного сообщения, так как все еще продолжаются обстрелы. Было решено координировать деятельность железных дорог Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.
Также в области продолжается развитие банковской системы, банки России открывают новые терминалы и офисы, в оборот уже были выпущены 5000 тестовых банковских карт.
В ходе специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсонскую область. 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус региона должны определить его жители.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил , что запуск экономики — важнейшая задача в Херсонской области, он пообещал региону «достойное место в нашей российской семье». Глава полуострова Крым Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства.
В мае Запорожская и Херсонская области перешли на российский телефонный код «+7», а также там была введена бивалютная зона, после чего стало возможным оплачивать покупки в рублях и гривнах. В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.
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