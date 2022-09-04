Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ коснется фильмов и книг

Перед рассмотрением законопроекта в Госдуме инициативу обсудят на открытых общественных слушаниях, добавил парламентарий. На них в том числе затронут вопрос «пропаганды так называемой трансгендерности — перемены пола». Хинштейн добавил, что в этом законопроекте он не видит угроз «для настоящего искусства и литературы», однако они существуют для таких произведений, как «Лето в пионерском галстуке».