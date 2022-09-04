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Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ коснется фильмов и книг

Ведомости

Под предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии наказание подпадет демонстрация фильмов и литературы, целью которых является формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений. Об этом ТАСС заявил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). 

Хинштейн пояснил, что в сегодняшней редакции КоАП пропаганда трактуется как «формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений».

«Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман [Владимира] Набокова "Лолита", его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», — сказал автор законопроекта. 

Санкции, таким образом, начнут действовать, если речь идет об «откровенно пропагандистской литературе или фильмах», которые сняты с целью сформировать равнозначность нетрадиционных и традиционных отношений, пояснил Хинштейн.

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Перед рассмотрением законопроекта в Госдуме инициативу обсудят на открытых общественных слушаниях, добавил парламентарий. На них в том числе затронут вопрос «пропаганды так называемой трансгендерности — перемены пола». Хинштейн добавил, что в этом законопроекте он не видит угроз «для настоящего искусства и литературы», однако они существуют для таких произведений, как «Лето в пионерском галстуке».

31 августа депутат сообщил, что законопроект, устанавливающий новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, был направлен в правительство для получения отзыва.

Любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, как следует из пояснительной записки к инициативе, ведется через СМИ, интернет, «демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии». Это несет «агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества», отмечал Хинштейн.

С 2013 г. депутаты статьей 6.21 КоАП уже установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По самой «тяжкой» для россиян части 2 этой статьи КоАП гражданину может грозить штраф от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – до 1 млн руб. (если правонарушение совершено с помощью СМИ или интернета).

В соответствии с новым законопроектом россияне могут получить штраф в размере до 200 000 руб. за пропаганду нетрадиционных отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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