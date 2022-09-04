Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ коснется фильмов и книг
Под предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии наказание подпадет демонстрация фильмов и литературы, целью которых является формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений. Об этом ТАСС заявил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Хинштейн пояснил, что в сегодняшней редакции КоАП пропаганда трактуется как «формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений».
«Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман [Владимира] Набокова "Лолита", его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», — сказал автор законопроекта.
Санкции, таким образом, начнут действовать, если речь идет об «откровенно пропагандистской литературе или фильмах», которые сняты с целью сформировать равнозначность нетрадиционных и традиционных отношений, пояснил Хинштейн.
Перед рассмотрением законопроекта в Госдуме инициативу обсудят на открытых общественных слушаниях, добавил парламентарий. На них в том числе затронут вопрос «пропаганды так называемой трансгендерности — перемены пола». Хинштейн добавил, что в этом законопроекте он не видит угроз «для настоящего искусства и литературы», однако они существуют для таких произведений, как «Лето в пионерском галстуке».
31 августа депутат сообщил, что законопроект, устанавливающий новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, был направлен в правительство для получения отзыва.
Любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, как следует из пояснительной записки к инициативе, ведется через СМИ, интернет, «демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии». Это несет «агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества», отмечал Хинштейн.
С 2013 г. депутаты статьей 6.21 КоАП уже установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По самой «тяжкой» для россиян части 2 этой статьи КоАП гражданину может грозить штраф от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – до 1 млн руб. (если правонарушение совершено с помощью СМИ или интернета).
В соответствии с новым законопроектом россияне могут получить штраф в размере до 200 000 руб. за пропаганду нетрадиционных отношений.