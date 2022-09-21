СК начал проверку из-за гибели в ДТП худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса
Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ярославской области начало проверку по факту ДТП, в котором погиб худрук Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
«По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе.
Накануне провести следственную проверку по факту аварии поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Отмечалось, что контролировать ход мероприятий будет центральный аппарат ведомства.
По версии следствия, при движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м км микроавтобус Ford Transit, в котором находился худрук, столкнулся по касательной со встречным грузовиком Skania. После этого произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF.
В результате аварии Пускепалис, а также водитель микроавтобуса Александр Синицын погибли. Водитель грузовика был госпитализирован. По данным ТАСС, микроавтобус был бронированным, его перегоняли для военных Донбасса. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Позже президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего Пускепалиса, а также коллективу театра. Он отметил, что Пускепалис был талантливым актером, который был верен «высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости».
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