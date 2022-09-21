СК начал проверку из-за гибели в ДТП худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса

В результате аварии Пускепалис, а также водитель микроавтобуса Александр Синицын погибли. Водитель грузовика был госпитализирован. По данным ТАСС, микроавтобус был бронированным, его перегоняли для военных Донбасса. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).