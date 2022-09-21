Путин: Николай II, Ленин и Сталин сделали Россию великой державой
Николай II, Владимир Ленини и Иосиф Сталин сделали Россию великой державой, заявил российский президент Владимир Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин», – сказал он.
По его словам, с точки зрения истории прошло слишком мало времени, чтобы объективно оценивать их роль в истории страны, однако они, как и первопроходцы, ученые, воины и весь народ, «сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу».
Ранее сегодня Путин в своем обращении, в котором он объявил о проведении в стране частичной мобилизации, заявил, что Запад пытается «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге» Россию. Путин также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».
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