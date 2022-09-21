Газета
Общество

Путин: Николай II, Ленин и Сталин сделали Россию великой державой

Ведомости

Николай II, Владимир Ленини и Иосиф Сталин сделали Россию великой державой, заявил российский президент Владимир Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин», – сказал он.

По его словам, с точки зрения истории прошло слишком мало времени, чтобы объективно оценивать их роль в истории страны, однако они, как и первопроходцы, ученые, воины и весь народ, «сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу».

Ранее сегодня Путин в своем обращении, в котором он объявил о проведении в стране частичной мобилизации, заявил, что Запад пытается «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге» Россию. Путин также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Путин: для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных