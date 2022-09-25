В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по мобилизации
Студенты российских негосударственных вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, Минобрнауки ведет консультации по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии, которую на этой неделе открыло ведомство.
«На данный момент Министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — сообщили агентству.
В субботу вечером Минобрнауки сообщило об открытии для студентов вузов горячей линии по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Туда могут звонить учащиеся, получившие повестку от военкомата.
«Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку», — отмечается в сообщении Telegram-канала министерства.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Согласно документу, отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях. Освобождение от призыва касается только тех, кто обучается впервые.
О проведении в России частичной мобилизации Путин заявил в обращении к гражданам утром 21 сентября. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут около 300 000 человек. Позже в военном ведомстве уточнили, что в первую очередь на военную службу пойдут стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители: как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.