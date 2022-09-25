Херсонскую область обеспечат российским газом
Херсонская область Украины начнет отопительный сезон с газом из России, в регион поставят 110 млн куб. м газа, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработаны вопросы, связанные с переподключением магистралей и дополнительной установкой новых распределительных станций.
«Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объемом российского природного газа (110 млн куб. м), который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — сказал он (цитата по ТАСС).
Получаемый из РФ газ для населения будет стоить в пять раз дешевле, чем украинский. Жители Херсонской области будут платить за отопление столько же, сколько платят россияне. По данным Сальдо, регион потребляет в год около 400 млн куб. м природного газа.
«Соответственно, в отопительный сезон мы входим без проблем. ТЭС газом будет обеспечена, давление в магистрали нормальное, думаю, его еще будут повышать», — сказал глава ВГА.
В середине августа замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров сообщил, что газоснабжение в подконтрольной России Херсонской области будет восстановлено до конца 2022 г. Оно будет налажено со стороны Крыма. Назаров тогда отмечал, что из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины порядка 4500 жителей Херсонской области остались без газоснабжения.
В ходе специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсонскую область. 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область «навсегда».
23 сентября на территории Херсонской и Запорожской областей Украины, а также ДНР и ЛНР начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.