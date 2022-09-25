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Общество

Херсонскую область обеспечат российским газом

Ведомости

Херсонская область Украины начнет отопительный сезон с газом из России, в регион поставят 110 млн куб. м газа, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработаны вопросы, связанные с переподключением магистралей и дополнительной установкой новых распределительных станций. 

«Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объемом российского природного газа (110 млн куб. м), который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Получаемый из РФ газ для населения будет стоить в пять раз дешевле, чем украинский. Жители Херсонской области будут платить за отопление столько же, сколько платят россияне. По данным Сальдо, регион потребляет в год около 400 млн куб. м природного газа.

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«Соответственно, в отопительный сезон мы входим без проблем. ТЭС газом будет обеспечена, давление в магистрали нормальное, думаю, его еще будут повышать», — сказал глава ВГА.

В середине августа замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров сообщил, что газоснабжение в подконтрольной России Херсонской области будет восстановлено до конца 2022 г. Оно будет налажено со стороны Крыма. Назаров тогда отмечал, что из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины порядка 4500 жителей Херсонской области остались без газоснабжения.

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсонскую область. 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область «навсегда». 

23 сентября на территории Херсонской и Запорожской областей Украины, а также ДНР и ЛНР начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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