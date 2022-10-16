В Подмосковье в здании военкомата произошел пожар

В здании по улице Центральная, 86 в городском округе Щелково располагается военкомат. Как сообщил Telegram-канал Baza, неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата, в результате в одном из кабинетов на первом этаже произошел пожар. По данным канала, это не первое нападение на военкомат в Щелково: в мае в соседнее здание кинули две бутылки с зажигательной смесью.