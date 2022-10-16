В Подмосковье в здании военкомата произошел пожар
В здании военного комиссариата в подмосковном Щелково в ночь на воскресенье произошел пожар, ГУ МЧС по региону сообщило, что огонь ликвидировали три единицы техники и 12 человек.
По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в нежилом здании поступило 16 октября в 01.33. Пожар локализовали спустя полчаса на площади 15 кв. м, еще через 50 минут была объявлена ликвидация последствий пожара.
В здании по улице Центральная, 86 в городском округе Щелково располагается военкомат. Как сообщил Telegram-канал Baza, неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата, в результате в одном из кабинетов на первом этаже произошел пожар. По данным канала, это не первое нападение на военкомат в Щелково: в мае в соседнее здание кинули две бутылки с зажигательной смесью.
В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.
15 октября глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия приняла меры по защите военных комиссариатов из-за нападений, в городах начали работать группы задержания.