Газета
Общество

В Подмосковье в здании военкомата произошел пожар

Ведомости

В здании военного комиссариата в подмосковном Щелково в ночь на воскресенье произошел пожар, ГУ МЧС по региону сообщило, что огонь ликвидировали три единицы техники и 12 человек.  

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в нежилом здании поступило 16 октября в 01.33. Пожар локализовали спустя полчаса на площади 15 кв. м, еще через 50 минут была объявлена  ликвидация последствий пожара.

В здании по улице Центральная, 86 в городском округе Щелково располагается военкомат. Как сообщил Telegram-канал Baza, неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата, в результате в одном из кабинетов на первом этаже произошел пожар. По данным канала, это не первое нападение на военкомат в Щелково: в мае в соседнее здание кинули две бутылки с зажигательной смесью.

Ранее по теме: В Махачкале задержали планировавшего поджог военкомата

В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.

15 октября глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия приняла меры по защите военных комиссариатов из-за нападений, в городах начали работать группы задержания.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных