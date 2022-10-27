Чернышенко поручил начать работу над новыми курортами на Черном море
Необходимо начать работу над новым курортом на черноморском побережье «Новая Анапа» и создать рабочую группу, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация «Туризм.РФ», администрация Краснодарского края и др. Такие поручения по указанию президента России Владимира Путина дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий направление сферы туризма в правительстве.
«По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта «Новая Анапа» на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 000 гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов», — сказал Чернышенко.
По его словам, по итогам прошлого года число туристов, посетивших курорты Краснодарского края, составило почти 14 млн человек, а за летний период этого года их число превысило 9 млн человек. При этом спрос на отдых у моря сохраняется и в межсезонье, «ему отдает предпочтение более 60% наших граждан», подчеркнул Чернышенко.
Он также поручил развивать транспортное сообщение между горнолыжными курортами «Лагонаки» в Адыгее, «Сочи» и «Архыз» в Карачаево-Черкесской республики. Дорожная карта будет представлена уже в декабре этого года.
«В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создаются два новых горнолыжных курорта. Всесезонный горный эко-курорт "Лагонаки" в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт "Долина Васта" в Краснодарском крае — в продолжение развития курорта "Роза Хутор". Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом "Лагонаки" прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности в Республике Адыгея. Для прямого транспортного соединения между горными курортами Сочи и курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике будет проработано строительство железнодорожной ветки», — сказал он.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Его функции были переданы Минэкономразвития. В частности, ведомство получило функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма, а также по контролю за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, и туроператорами. Также Минэкономразвития будет наделено «правоприменительными функциями» в сфере туризма.
Согласно тексту указа, этот шаг был направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».
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