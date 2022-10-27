Чернышенко поручил начать работу над новыми курортами на Черном море

По его словам, по итогам прошлого года число туристов, посетивших курорты Краснодарского края, составило почти 14 млн человек, а за летний период этого года их число превысило 9 млн человек. При этом спрос на отдых у моря сохраняется и в межсезонье, «ему отдает предпочтение более 60% наших граждан», подчеркнул Чернышенко.