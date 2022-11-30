«Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре
Сервис по планированию поездок «Яндекс Путешествия» проанализировал стоимость железнодорожных билетов в декабре и назвал направления с самыми низкими ценами, сообщили в пресс-службе компании.
В частности, дешевле всего из Москвы на поезде можно уехать в Вязьму, билет на поезд обойдется всего в 432 руб., в Рязань (485 руб.) и Калугу (542 руб.) В пятерку лидеров также вошли Тула (552 руб.) и Ярославль (556 руб.).
Стоимость железнодорожных билетов в более популярные туристические направления оказались выше: чтобы доехать из Москвы в Санкт-Петербург, потребуется заплатить минимум 991 руб., в Казань — от 1118 руб., а в Сочи — от 2197 руб.
Уточняется, что на самолете дешевле всего добраться из Москвы можно до Пскова (3966 руб.), Санкт-Петербурга (5036 руб.) и Самары (5866 руб.). В «Яндексе» подчеркнули, что самыми бюджетными направлениями среди стран ближнего зарубежья стали Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
В начале сентября на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все возможные, чтобы граждане страны с разным уровнем дохода имели широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья.
В допандемийном 2019 г. российские власти разработали стратегию развития туризма в России на период до 2035 г. Одной из целей ее реализации тогда называлось увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма. Однако в феврале целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз.
Чтобы стимулировать внутренний туризм, в августе 2020 г. была создана программа туристического кешбэка, которая позволяет вернуть до 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В этом году правительство увеличило максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.
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