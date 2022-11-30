«Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре

В допандемийном 2019 г. российские власти разработали стратегию развития туризма в России на период до 2035 г. Одной из целей ее реализации тогда называлось увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма. Однако в феврале целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз.