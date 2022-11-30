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«Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для поездок на поезде в декабре

Ведомости

Сервис по планированию поездок «Яндекс Путешествия» проанализировал стоимость железнодорожных билетов в декабре и назвал направления с самыми низкими ценами, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, дешевле всего из Москвы на поезде можно уехать в Вязьму, билет на поезд обойдется всего в 432 руб., в Рязань (485 руб.) и Калугу (542 руб.) В пятерку лидеров также вошли Тула (552 руб.) и Ярославль (556 руб.).

Стоимость железнодорожных билетов в более популярные туристические направления оказались выше: чтобы доехать из Москвы в Санкт-Петербург, потребуется заплатить минимум 991 руб., в Казань — от 1118 руб., а в Сочи — от 2197 руб.

Уточняется, что на самолете дешевле всего добраться из Москвы можно до Пскова (3966 руб.), Санкт-Петербурга (5036 руб.) и Самары (5866 руб.). В «Яндексе» подчеркнули, что самыми бюджетными направлениями среди стран ближнего зарубежья стали Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

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В начале сентября на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все возможные, чтобы граждане страны с разным уровнем дохода имели широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья. 

В допандемийном 2019 г. российские власти разработали стратегию развития туризма в России на период до 2035 г. Одной из целей ее реализации тогда называлось увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма. Однако в феврале целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз.

Чтобы стимулировать внутренний туризм, в августе 2020 г. была создана программа туристического кешбэка, которая позволяет вернуть до 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В этом году правительство увеличило максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных