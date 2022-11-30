Суд продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу Минздрава
Тверской суд Москвы продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну, обвиняемому в хищении не менее 20 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 30 ноября 2022 г. продлен срок содержания под домашним арестом обвиняемого Брюна Евгения Алексеевича на 2 месяца 00 суток, то есть до 03 февраля 2023 г.», — заявили в суде.
19 августа несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.
После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства.
Следствие предъявило наркологу обвинение в мошенничестве, вину он не признал. При этом другой фигурант дела, Якушев, вину признал. Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что Брюну и его соучастнику предъявили обвинение в хищении не менее 20 млн руб.
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