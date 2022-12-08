В Минздраве назвали провокацией данные о темпах распространения ВИЧ в России

По данным ведомства, заболеваемость ВИЧ-инфекциями с 2018 г. по 2021 г. снизилась на треть (31,4%) с 58,6 до 40,2 человек на 100 000 населения. Как отметил внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, слова которого приводил «Коммерсантъ», в прошлом году было зафиксировано 59 000 новых случаев заражения, что на 2% меньше к 2020 г.