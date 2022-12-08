В Минздраве назвали провокацией данные о темпах распространения ВИЧ в России
Публикации о том, что Россия входит в топ-5 стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции, является «пропагандистской информацией», сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — сказано в сообщении.
Накануне, 7 декабря, «Коммерсантъ» со ссылкой на данные объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что по итогам 2021 г. Россия вошла в топ-5 стран с высокой скоростью распространения ВИЧ.
Согласно этой статистике, на Россию пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. На первом месте в рейтинге оказалась Южная Африка, на которую пришлось 14% новых инфицированных, Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). В десятку стран также вошли Танзания, Уганда, Замбия, Кения и Бразилия.
В Минздраве обратили внимание на то, что данные из этого материала «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений». Эта статистика никак не отражает реальную картину распространения ВИЧ в России, подчеркнули в ведомстве.
В Минздраве отметили высокий охват тестированием на ВИЧ-инфекции, который составляет почти 30% от населения России. По данным ведомства, в 2021 г. тест сдали 42 млн человек, что почти в два раза больше по сравнению с 2000 г., когда тестирование прошли 24 млн человек.
По данным ведомства, заболеваемость ВИЧ-инфекциями с 2018 г. по 2021 г. снизилась на треть (31,4%) с 58,6 до 40,2 человек на 100 000 населения. Как отметил внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, слова которого приводил «Коммерсантъ», в прошлом году было зафиксировано 59 000 новых случаев заражения, что на 2% меньше к 2020 г.
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