Суд продлил арест журналистке Баязитовой до 7 марта

Баязитова же свою вину не признает. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.