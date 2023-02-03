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Суд продлил арест журналистке Баязитовой до 7 марта

Ведомости

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка до 7 марта, передает ТАСС. 

В начале августа 2022 г. Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. 

Вместе с Баязитовой были арестованы PR-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Чурилова полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, после чего суд отпустил ее из СИЗО под домашний арест. Архарова признала вину частично. Потерпевшим по этому делу числится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. 

Баязитова же свою вину не признает. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.

Ранее по теме: Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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