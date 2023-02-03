Суд продлил арест журналистке Баязитовой до 7 марта
Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка до 7 марта, передает ТАСС.
В начале августа 2022 г. Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.
Вместе с Баязитовой были арестованы PR-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Чурилова полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, после чего суд отпустил ее из СИЗО под домашний арест. Архарова признала вину частично. Потерпевшим по этому делу числится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.
Баязитова же свою вину не признает. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.