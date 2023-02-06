Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим
Генпрокурор Игорь Краснов направил в Верховный суд РФ иск о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства отметили, что легион был создан на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства».
Прошлой осенью источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил о проводимых в Москве обысках у модератов Telegram-канала «Легион «Свобода России». По версии правоохранителей, эту организацию консультировал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).