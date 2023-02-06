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Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим

Ведомости

Генпрокурор Игорь Краснов направил в Верховный суд РФ иск о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе ведомства отметили, что легион был создан на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства».

Прошлой осенью источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил о проводимых в Москве обысках у модератов Telegram-канала «Легион «Свобода России». По версии правоохранителей, эту организацию консультировал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных