Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703
При землетрясении на юго-востоке Турции погибли 3703 человека, еще 22 286 пострадали. Об этом сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны, пишут «РИА Новости».
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В AFAD уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Сегодня, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков в период с 06:02 по 06:42 мск. Уточнялось, что магнитуда сильнейшего из них составила 5,3.