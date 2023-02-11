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В Мариуполе здания после сноса переработают в крошку для строительства дорог

Ведомости

В Мариуполе началась переработка снесенных зданий в бетонную крошку, которую будут применять в строительстве дорог, рассказал «РИА Новости» директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.

По его словам, многие постройки в городе признали непригодными для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций. Такие дома сейчас сносят во всех четырех районах Мариуполя.

«Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильные установки и четыре установки "Грохот" для разделения бетона на четыре фракции», — сказал Хаджинов.

Сейчас на полигоне скопилось, по его данным, около 2,5 млн т строительного мусора, он занимает 37 га. Отходы перерабатывают в бетонную крошку, которую затем будут использовать в строительстве дорог, добавил глава предприятия.

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После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

В конце лета Минстрой РФ объявил, что подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.

Восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удается выполнять с опережением, сообщил ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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