В Мариуполе здания после сноса переработают в крошку для строительства дорог
В Мариуполе началась переработка снесенных зданий в бетонную крошку, которую будут применять в строительстве дорог, рассказал «РИА Новости» директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.
По его словам, многие постройки в городе признали непригодными для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций. Такие дома сейчас сносят во всех четырех районах Мариуполя.
«Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильные установки и четыре установки "Грохот" для разделения бетона на четыре фракции», — сказал Хаджинов.
Сейчас на полигоне скопилось, по его данным, около 2,5 млн т строительного мусора, он занимает 37 га. Отходы перерабатывают в бетонную крошку, которую затем будут использовать в строительстве дорог, добавил глава предприятия.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
В конце лета Минстрой РФ объявил, что подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.
Восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удается выполнять с опережением, сообщил ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.