В Мариуполе здания после сноса переработают в крошку для строительства дорог

В конце лета Минстрой РФ объявил, что подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.