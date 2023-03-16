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Верховный суд признал легион «Свобода России» террористическим

Ведомости

Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации», – цитирует судью «РИА Новости».

Заседание, отмечает агентство, прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «секретно».

В феврале с требованием признать эту организацию террористической в ВС обратилась Генпрокуратура. В ведомстве тогда отметили, что данное объединение было создано на Украине для подрыва основ конституционного строя РФ, свержения власти в стране, в том числе через совершение терактов.

Прошлой осенью источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала «Легион «Свобода России». По версии правоохранителей, эту организацию консультировал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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2 марта группа вооруженных людей пересекла границу и напала на село Любечане Климовского района. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погибли два человека. Ответственность за теракт взяло на себя другое военизированное соединение – так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины).

Как писали «Ведомости», председатели комитетов Госдумы по информполитике и безопасности Александр Хинштейн и Василий Пискарев вместе с коллегами по нижней палате парламента разработали поправки в УК РФ о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Они предлагают ввести в уголовное законодательство новый состав преступления, который, по их мнению, «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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