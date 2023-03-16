Верховный суд признал легион «Свобода России» террористическим

Как писали «Ведомости», председатели комитетов Госдумы по информполитике и безопасности Александр Хинштейн и Василий Пискарев вместе с коллегами по нижней палате парламента разработали поправки в УК РФ о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Они предлагают ввести в уголовное законодательство новый состав преступления, который, по их мнению, «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии».