Верховный суд признал легион «Свобода России» террористическим
Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.
«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион "Свобода России" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации», – цитирует судью «РИА Новости».
Заседание, отмечает агентство, прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «секретно».
В феврале с требованием признать эту организацию террористической в ВС обратилась Генпрокуратура. В ведомстве тогда отметили, что данное объединение было создано на Украине для подрыва основ конституционного строя РФ, свержения власти в стране, в том числе через совершение терактов.
Прошлой осенью источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала «Легион «Свобода России». По версии правоохранителей, эту организацию консультировал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
2 марта группа вооруженных людей пересекла границу и напала на село Любечане Климовского района. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погибли два человека. Ответственность за теракт взяло на себя другое военизированное соединение – так называемый «Русский добровольческий корпус» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины).
Как писали «Ведомости», председатели комитетов Госдумы по информполитике и безопасности Александр Хинштейн и Василий Пискарев вместе с коллегами по нижней палате парламента разработали поправки в УК РФ о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Они предлагают ввести в уголовное законодательство новый состав преступления, который, по их мнению, «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии».