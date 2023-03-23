СМИ сообщили о побеге Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию задержанного Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по делу об отмывании денег и уклонении от санкций.
Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Артем Усс не признает.
Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.