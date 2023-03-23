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СМИ сообщили о побеге Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии

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Задержанный в Италии осенью 2022 г. предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, якобы сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщают итальянские издания ANSA и La Stampa.  

21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию задержанного Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. 

Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Артем Усс не признает.

Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег. 

После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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