Путин поручил предпринять меры по отказу от пластиковой упаковки
Президент России Владимир Путин поручил предпринять меры по расширению использования одноразовой бумажной упаковки с целью отказа от пластика. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ принять меры, предусматривающие <...> увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», – сказано в тексте поручения.
Помимо этого, Путин поручил предпринять меры по развитию «производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса».
Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июня 2023 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства сообщил, что увеличение выпуска отечественного оборудования и комплектующих в том числе значимо для модернизации российской целлюлозно-бумажной промышленности. Путин заявил о необходимости «увеличивать глубину переработки» и осваивать новые виды продукции для разных отраслей экономики.