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Путин поручил предпринять меры по отказу от пластиковой упаковки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил предпринять меры по расширению использования одноразовой бумажной упаковки с целью отказа от пластика. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.  

«Правительству РФ принять меры, предусматривающие <...> увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», – сказано в тексте поручения. 

Помимо этого, Путин поручил предпринять меры по развитию «производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса». 

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июня 2023 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.  

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Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства сообщил, что увеличение выпуска отечественного оборудования и комплектующих в том числе значимо для модернизации российской целлюлозно-бумажной промышленности. Путин заявил о необходимости «увеличивать глубину переработки» и осваивать новые виды продукции для разных отраслей экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных