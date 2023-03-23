Путин поручил предпринять меры по отказу от пластиковой упаковки

Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства сообщил, что увеличение выпуска отечественного оборудования и комплектующих в том числе значимо для модернизации российской целлюлозно-бумажной промышленности. Путин заявил о необходимости «увеличивать глубину переработки» и осваивать новые виды продукции для разных отраслей экономики.