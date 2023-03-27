Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.