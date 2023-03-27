Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой
Парижский Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой. Об этом сообщили в администрации музея в Twitter.
«Из-за межпрофессиональной забастовки Лувр не смог открыться для посещения сегодня утром. Мы благодарим вас за понимание», – сказано в сообщении.
Некоторые участники забастовки несли флаги Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT) и Профсоюза солидарности (SUD). Они говорили, что объединили усилия с несколькими профсоюзами и сотрудниками Лувра, чтобы организовать акцию протеста. На кадрах в социальных сетях видно, что бастующие с этими флагами прошли по коридорам музея, передает портал National News.
Помимо этого демонстранты растянули плакаты с текстом «Работать меньше, чтобы жить дольше», «Музеи выступают против пенсионной реформы», «Мы не отступим».
Забастовки по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с подготовленной реформой о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 23 марта прошла одна из самых массовых забастовок. По информации CGT, в протестах приняли участие рекордные 3,5 млн человек. В этот день из-за акций протеста для посещения была закрыта Эйфелева башня.
16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.