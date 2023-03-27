Газета
Общество

Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

Ведомости

Парижский Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой. Об этом сообщили в администрации музея в Twitter. 

«Из-за межпрофессиональной забастовки Лувр не смог открыться для посещения сегодня утром. Мы благодарим вас за понимание», – сказано в сообщении. 

Некоторые участники забастовки несли флаги Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT) и Профсоюза солидарности (SUD). Они говорили, что объединили усилия с несколькими профсоюзами и сотрудниками Лувра, чтобы организовать акцию протеста. На кадрах в социальных сетях видно, что бастующие с этими флагами прошли по коридорам музея, передает портал National News.

Помимо этого демонстранты растянули плакаты с текстом «Работать меньше, чтобы жить дольше», «Музеи выступают против пенсионной реформы», «Мы не отступим».

Забастовки по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с подготовленной реформой о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 23 марта прошла одна из самых массовых забастовок. По информации CGT, в протестах приняли участие рекордные 3,5 млн человек. В этот день из-за акций протеста для посещения была закрыта Эйфелева башня. 

Ранее по теме: Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на действия полиции Франции

16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных