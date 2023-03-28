Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ в России на 2%
В 2022 г. число случаев ВИЧ-инфекции в России снизилось на 2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
«Снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ», — заявили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что по итогам 2022 г. охват больных антиретровирусной терапией достиг 84,9% от общего числа людей, состоящих под диспансерным наблюдением, или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ.
Там добавили, что ряду регионов на Урале, в Сибири и Поволжье «следует уделить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции». При этом регионы Северо-Кавказского федерального округа остаются одной из наименее пораженных ВИЧ-инфекцией территорий Европы, уточнили в ведомстве.
В декабре 2022 г. объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) представили данные, согласно которым Россия входит в пятерку стран с высокой скоростью распространения ВИЧ. В Минздраве назвали сообщение провокацией, подчеркнув, что по итогам 2021 г. число живущих с ВИЧ в стране составило 851 754 человека.
Там добавили, что число случаев ВИЧ-инфекции в России сокращается от года к году. В 2019 г. показатель сократился на 6,8% относительно 208 г., в 2020 г. — на 24,8% по сравнению с 2019 г., а в 2021 г. — на 2%.