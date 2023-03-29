Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе Крыма
В Симферопольском районе сбит беспилотник, в результате никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«В Симферопольском районе сбит БПЛА [беспилотный летательный аппарат]. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», – написал Аксенов.
16 марта глава Крыма сообщил, что в Сакском районе был сбит беспилотник.
В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.
14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными.