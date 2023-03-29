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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе Крыма

Ведомости

В Симферопольском районе сбит беспилотник, в результате никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА [беспилотный летательный аппарат]. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», – написал Аксенов.

16 марта глава Крыма сообщил, что в Сакском районе был сбит беспилотник.

В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных