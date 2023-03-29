Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе Крыма

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.