Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Сакском районе Крыма
В Сакском районе Крыма был сбит беспилотник, сейчас ситуация находится под контролем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 г.», – сказано в сообщении.
В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.
Ранее, 14 марта, ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. Сегодня, 16 марта, Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.