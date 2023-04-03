Газета
Общество

«Известия»: жителей РФ могут обязать впускать работников ЖКХ для установки счетчиков

Ведомости

Жильцов частных домов и квартир могут обязать впускать сотрудников ЖКХ к себе домой для установки и последующего обслуживания «умных» счетчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на предложение Минстроя в письме правительству.

Уточняется, что в случае повторного отказа впустить сотрудника ЖКХ домой для установки «умного» счетчика для жильца будет предусмотрена административная ответственность.

По словам члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, реализация этой инициативы может привести к всплеску мошенничества. «Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов», – подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, вопросы с недопуском сотрудников ЖКХ являются глобальной проблемой. В частности, вопросы возникают при проведении капремонта, обслуживании газового оборудования и др. При этом за отказ пускать в квартиру специалистов для проверки газового оборудования предусмотрен штраф в размере 1000 – 2000 руб., напомнила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

В конце марта сообщалось, что Минстрой предложил также включить расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКУ и перенести таким образом «умные» приборы учета с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающих организаций (РСО). Такое поручение Минстрою дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе декабрьского совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В аппарате Чернышенко тогда подчеркивали, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.

С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных