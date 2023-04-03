«Известия»: жителей РФ могут обязать впускать работников ЖКХ для установки счетчиков
Жильцов частных домов и квартир могут обязать впускать сотрудников ЖКХ к себе домой для установки и последующего обслуживания «умных» счетчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на предложение Минстроя в письме правительству.
Уточняется, что в случае повторного отказа впустить сотрудника ЖКХ домой для установки «умного» счетчика для жильца будет предусмотрена административная ответственность.
По словам члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, реализация этой инициативы может привести к всплеску мошенничества. «Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов», – подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, вопросы с недопуском сотрудников ЖКХ являются глобальной проблемой. В частности, вопросы возникают при проведении капремонта, обслуживании газового оборудования и др. При этом за отказ пускать в квартиру специалистов для проверки газового оборудования предусмотрен штраф в размере 1000 – 2000 руб., напомнила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.
В конце марта сообщалось, что Минстрой предложил также включить расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКУ и перенести таким образом «умные» приборы учета с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающих организаций (РСО). Такое поручение Минстрою дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе декабрьского совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
В аппарате Чернышенко тогда подчеркивали, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.
С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.