«Известия»: жителей РФ могут обязать впускать работников ЖКХ для установки счетчиков

По словам члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, реализация этой инициативы может привести к всплеску мошенничества. «Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов», – подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.