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Министр культуры назвала сумму господдержки кинематографа в 2022 году

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В 2022 г. общая сумма государственной финансовой поддержки кинематографии составила 14,9 млрд руб., сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Туда вошли производство национальных фильмов и модернизация кинозалов.

«Оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», – говорится в публикации Минкульта.

Глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко в октябре прошлого года сообщал, что в 2023 г. будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России.

Прошлой осенью Министерство культуры определило 17 приоритетных тем для государственной поддержки кинопроизводства на 2023 г. В этот перечень, в частности, вошли темы противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризации службы в армии, единения общества вокруг поддержки армии и деградации Европы. В перечне приоритетных тем также культура, наука и история России, семья и дети.

Минкультуры инициировало конкурс на создание пьес о мужестве защитников России «Новое время. Новые герои». В ведомстве поясняли, что работы участников должны отражать события сегодняшнего дня, подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных