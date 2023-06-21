Министр культуры назвала сумму господдержки кинематографа в 2022 году

Прошлой осенью Министерство культуры определило 17 приоритетных тем для государственной поддержки кинопроизводства на 2023 г. В этот перечень, в частности, вошли темы противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризации службы в армии, единения общества вокруг поддержки армии и деградации Европы. В перечне приоритетных тем также культура, наука и история России, семья и дети.