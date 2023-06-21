Министр культуры назвала сумму господдержки кинематографа в 2022 году
В 2022 г. общая сумма государственной финансовой поддержки кинематографии составила 14,9 млрд руб., сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Туда вошли производство национальных фильмов и модернизация кинозалов.
«Оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», – говорится в публикации Минкульта.
Глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко в октябре прошлого года сообщал, что в 2023 г. будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России.
Прошлой осенью Министерство культуры определило 17 приоритетных тем для государственной поддержки кинопроизводства на 2023 г. В этот перечень, в частности, вошли темы противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризации службы в армии, единения общества вокруг поддержки армии и деградации Европы. В перечне приоритетных тем также культура, наука и история России, семья и дети.
Минкультуры инициировало конкурс на создание пьес о мужестве защитников России «Новое время. Новые герои». В ведомстве поясняли, что работы участников должны отражать события сегодняшнего дня, подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации.