Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда Большакова на два месяца
Бывший мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на решение Ленинского райсуда Ульяновска.
Экс-мэру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября этого года включительно. Уточняется, что его обвиняют по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает 15 лет колонии и штраф.
Большаков был задержан 8 августа по подозрению в особо крупной взятке. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что к Большакову «было много вопросов и претензий с нашей стороны», а также объявил о его увольнении по утрате доверия.
30 июля в управлении Следственного комитета по Архангельской области сообщили об аресте заместителя главы городского округа Архангельска Владислава Шевцова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
В том же месяце по подозрению в получении особо крупной взятки был задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев. По данным следствия, он получил 17 млн руб. До этого действующий глава региона Вячеслав Гладков уволил Полежаева, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны Украины.