Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда Большакова на два месяца

В том же месяце по подозрению в получении особо крупной взятки был задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев. По данным следствия, он получил 17 млн руб. До этого действующий глава региона Вячеслав Гладков уволил Полежаева, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны Украины.