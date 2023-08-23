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Общество

В Брянской области храм получил повреждения после обстрела со стороны ВСУ

Ведомости

Действующий храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района Брянской области пострадал в результате обстрела ВСУ, сообщила пресс-служба Брянской епархии.

Осколки повредили окна и фасад деревянного здания. В пресс-службе отметили, что это первый храм Брянской епархии, пострадавший от обстрела со стороны Украины.

5 августа украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области. Повреждения получили несколько зданий, в том числе Покровский храм – там выбило стекла.

23 июля в Одессе взрывами повредило крупнейший храм города – Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложенный в 1794 г. По сообщению Минобороны РФ, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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