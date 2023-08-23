В Брянской области храм получил повреждения после обстрела со стороны ВСУ
Действующий храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района Брянской области пострадал в результате обстрела ВСУ, сообщила пресс-служба Брянской епархии.
Осколки повредили окна и фасад деревянного здания. В пресс-службе отметили, что это первый храм Брянской епархии, пострадавший от обстрела со стороны Украины.
5 августа украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области. Повреждения получили несколько зданий, в том числе Покровский храм – там выбило стекла.