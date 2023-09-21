В Москве две трети заболевших коронавирусом заразились подштаммом «омикрона»
В Москве у большинства заболевших коронавирусом выявлен подштамм «омикрона» XBB.1.9, заявила в эфире телеканала «Россия-1» исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Доминирует его подштамм [»омикрона»] – XBB.1.9. Он составляет где-то две трети от всех заболевших», – сказала она (цитата по ТАСС). Она пояснила, что заболевание протекает в форме обычной простуды, в связи с этим госпитализация на сегодня составляет меньше 1%.
При этом Ракова указала на рост числа заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В среднем в Москве ежедневно заболевание фиксируется у 28 000 человек, что на 30% больше прошлого года. «Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка не была сформирована, хотя бы минимальная», – добавила она.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей, а число госпитализаций – на 20,6%. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что вводить в масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.
18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие «омикрона».