В Москве две трети заболевших коронавирусом заразились подштаммом «омикрона»

При этом Ракова указала на рост числа заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В среднем в Москве ежедневно заболевание фиксируется у 28 000 человек, что на 30% больше прошлого года. «Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка не была сформирована, хотя бы минимальная», – добавила она.