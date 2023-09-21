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Общество

В Москве две трети заболевших коронавирусом заразились подштаммом «омикрона»

Ведомости

В Москве у большинства заболевших коронавирусом выявлен подштамм «омикрона» XBB.1.9, заявила в эфире телеканала «Россия-1» исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Доминирует его подштамм [»омикрона»] – XBB.1.9. Он составляет где-то две трети от всех заболевших», – сказала она (цитата по ТАСС). Она пояснила, что заболевание протекает в форме обычной простуды, в связи с этим госпитализация на сегодня составляет меньше 1%.

При этом Ракова указала на рост числа заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В среднем в Москве ежедневно заболевание фиксируется у 28 000 человек, что на 30% больше прошлого года. «Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка не была сформирована, хотя бы минимальная», – добавила она.

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Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей, а число госпитализаций – на 20,6%. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что вводить в масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса пока не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях.

18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие «омикрона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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