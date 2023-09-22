Газета
Общество

«Уральские авиалинии»: севший в поле самолет может вернуться к полетам

Ведомости

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в поле в Новосибирской области, в дальнейшем сможет вернуться к полетам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты», – рассказали в авиакомпании. 

Там добавили, что при посадке в один из двигателей лайнера попал грунт, также были незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя и развернута передняя стойка шасси. В пресс-службе уточнили, что борт останется в поле до транспортировки, на это может уйти несколько месяцев. 

Сейчас лайнер находится под круглосуточной охраной. До конца следующей недели вокруг него установят ограждение. В «Уральских авиалиниях» отметили, что с самолета сняты речевой и параметрический самописцы. После оценки состояния силовых элементов авиакомпания поэтапно заменит поврежденные элементы вентилятора двигателя.

Ранее по теме: «Уральские авиалинии» заявили об использовании лишь сертифицированных запчастей

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв. 

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В ходе пленарной сессии ВЭФа президенту России Владимиру Путину рассказали об инциденте. Вместе с залом глава государства поаплодировал пилотам «Уральских авиалиний». Пилот авиакомпании, Герой России Дамир Юсупов, посадивший в 2019 г. самолет на кукурузное поле, также заявил, что гордится экипажем судна.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных