«Уральские авиалинии»: севший в поле самолет может вернуться к полетам

Там добавили, что при посадке в один из двигателей лайнера попал грунт, также были незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя и развернута передняя стойка шасси. В пресс-службе уточнили, что борт останется в поле до транспортировки, на это может уйти несколько месяцев.