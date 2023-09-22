«Уральские авиалинии»: севший в поле самолет может вернуться к полетам
Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в поле в Новосибирской области, в дальнейшем сможет вернуться к полетам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты», – рассказали в авиакомпании.
Там добавили, что при посадке в один из двигателей лайнера попал грунт, также были незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя и развернута передняя стойка шасси. В пресс-службе уточнили, что борт останется в поле до транспортировки, на это может уйти несколько месяцев.
Сейчас лайнер находится под круглосуточной охраной. До конца следующей недели вокруг него установят ограждение. В «Уральских авиалиниях» отметили, что с самолета сняты речевой и параметрический самописцы. После оценки состояния силовых элементов авиакомпания поэтапно заменит поврежденные элементы вентилятора двигателя.
12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В ходе пленарной сессии ВЭФа президенту России Владимиру Путину рассказали об инциденте. Вместе с залом глава государства поаплодировал пилотам «Уральских авиалиний». Пилот авиакомпании, Герой России Дамир Юсупов, посадивший в 2019 г. самолет на кукурузное поле, также заявил, что гордится экипажем судна.