Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином возрастом 5000 лет

«Археологическая группа обнаружила несколько погребальных предметов, в том числе сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки», – пишет портал со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта Мостафу Вазири.