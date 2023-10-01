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Общество

Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином возрастом 5000 лет

Ведомости

В Египте обнаружили кувшины с вином, возраст которых составляет около 5000 лет, сообщает портал Ahram.

«Археологическая группа обнаружила несколько погребальных предметов, в том числе сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки», – пишет портал со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта Мостафу Вазири.

Команда археологов из Германии, Австрии и Египта проводит раскопки гробницы царицы Древнего Египта Мернейт. При исследовании были обнаружены надписи, которые указывают на то, что Мернейт руководила центральными правительственными учреждениями, такими как казначейство.

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Как заявил директор Немецкого археологического института (DAI) Дитрих Рауэ, Мернейт была «самой влиятельной женщиной своей эпохи» и единственной женщиной с собственной монументальной гробницей на первом царском кладбище Египта в Абидосе.

В декабре 2022 г. в Венгеровском районе Новосибирской области обнаружили пять непотревоженных захоронений с предметами, напоминающими скифские, сообщали в Институте археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ).

Тогда среди найденных артефактов оказались головные уборы, сосуды, украшения, бронзовое зеркало, а также костяная фигурка кабана, похожая на фигурки, найденные ранее в скифских захоронениях на Западе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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