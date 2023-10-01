Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином возрастом 5000 лет
В Египте обнаружили кувшины с вином, возраст которых составляет около 5000 лет, сообщает портал Ahram.
«Археологическая группа обнаружила несколько погребальных предметов, в том числе сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки», – пишет портал со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта Мостафу Вазири.
Команда археологов из Германии, Австрии и Египта проводит раскопки гробницы царицы Древнего Египта Мернейт. При исследовании были обнаружены надписи, которые указывают на то, что Мернейт руководила центральными правительственными учреждениями, такими как казначейство.
Как заявил директор Немецкого археологического института (DAI) Дитрих Рауэ, Мернейт была «самой влиятельной женщиной своей эпохи» и единственной женщиной с собственной монументальной гробницей на первом царском кладбище Египта в Абидосе.
В декабре 2022 г. в Венгеровском районе Новосибирской области обнаружили пять непотревоженных захоронений с предметами, напоминающими скифские, сообщали в Институте археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ).
Тогда среди найденных артефактов оказались головные уборы, сосуды, украшения, бронзовое зеркало, а также костяная фигурка кабана, похожая на фигурки, найденные ранее в скифских захоронениях на Западе.