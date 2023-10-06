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В РСТ допустили запуск группового безвизового режима с Индией в 2024 году

Ведомости

Россия и Индия могут запустить групповой безвизовый режим в 2024 г., сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Пока идет механизм налаживания [работы группового безвизового режима] с Китаем и с Ираном, думаю, что будущее есть. <…> Со следующего года – с Индией», – уточнил он на пленарном заседании Международной туристской выставки Expotravel-2023 в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

10 августа министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По его словам, вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам, но Москва намерена ускорить этот процесс.

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В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами. В сентябре Решетников рассказал, что Россия предложила полную отмену визу Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном. 29 сентября Ангола ввела безвизовый режим с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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