В РСТ допустили запуск группового безвизового режима с Индией в 2024 году
Россия и Индия могут запустить групповой безвизовый режим в 2024 г., сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Пока идет механизм налаживания [работы группового безвизового режима] с Китаем и с Ираном, думаю, что будущее есть. <…> Со следующего года – с Индией», – уточнил он на пленарном заседании Международной туристской выставки Expotravel-2023 в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).
10 августа министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По его словам, вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам, но Москва намерена ускорить этот процесс.