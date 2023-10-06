В РСТ допустили запуск группового безвизового режима с Индией в 2024 году

«Пока идет механизм налаживания [работы группового безвизового режима] с Китаем и с Ираном, думаю, что будущее есть. <…> Со следующего года – с Индией», – уточнил он на пленарном заседании Международной туристской выставки Expotravel-2023 в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).