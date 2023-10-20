Следствие просит продлить домашний арест Блиновской
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Судебное заседание назначено на 10:30 24 октября. Срок предыдущего решения о домашнем аресте Блиновской истекает 26 октября.
Блиновскую задержали в конце апреля при попытке выехать на территорию Белоруссии. Следственный комитет (СК) России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. В результате блогер не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
26 мая стало известно, что следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. 26 сентября адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что ФНС вернула Блиновской доступ к ранее заблокированным счетам.
9 августа сообщалось, что суд заморозил 12 банковских счетов и несколько расчетных счетов Блиновской. В рамках дела были арестованы четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто.