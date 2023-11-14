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Общество

Госдума рассмотрит проект закона о запрете «наливаек» 15 ноября

Сейчас их работа вызывает нарекания и жалобы со стороны жителей жилых домов
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет Госдумы рассмотрит инициативу ограничить торговлю спиртным в учреждениях общепита в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях 15 ноября. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Максим Топилин.

«Завтра законопроект по ограничениям торговли в учреждениях общепита в многоквартирных домах будет рассмотрен советом Думы и направлен на заключение в регионы и правительство. Со сроком 15 дней. 30 ноября планируем рассмотреть законопроект на заседании комитета по экономической политике», – написал Топилин.

Авторами инициативы являются десятки депутатов ГД от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и сенаторы Совета Федерации. Они предлагают внести изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 13 ноября, следует из думской электронной базы.

Регионы смогут регулировать торговлю пивом и сидром в общепите

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму

В пояснительной записке авторы указывают, что законопроект призван усовершенствовать законодательное регулирования розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания. Поскольку сейчас их деятельность вызывает наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны жителей.

Депутаты предлагают дать регионам право на установку запретов по продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. В случае принятия документа региональные власти смогут ограничивать время розничной торговли этой продукции.

Инициатива предусматривает и установку запрета на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта и пивных напитков из закупленного пива. Депутаты также против использования в наименовании продукции информации, которая может ввести потребителей в заблуждение относительно ее природы и состава. Летом в нескольких регионах страны произошли массовые отравления суррогатным алкоголем, погибли более 40 человек, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». Следственный комитет возбудил уголовное дело, были арестованы несколько человек.

9 ноября Минфин выступил против предложения депутатов Госдумы разрешить общему собранию жильцов ограничивать продажу алкоголя на первых этажах домов. Запрет на торговлю должен был быть одобрен более, чем 50% голосов собственников. Одним из аргументов Минфина против законопроекта стало указано на то, что регионы уже сейчас вправе защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». По мнению министерства введение ограничений также может стать барьером для развития бизнеса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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