Госдума рассмотрит проект закона о запрете «наливаек» 15 ноября

Инициатива предусматривает и установку запрета на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта и пивных напитков из закупленного пива. Депутаты также против использования в наименовании продукции информации, которая может ввести потребителей в заблуждение относительно ее природы и состава. Летом в нескольких регионах страны произошли массовые отравления суррогатным алкоголем, погибли более 40 человек, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». Следственный комитет возбудил уголовное дело, были арестованы несколько человек.