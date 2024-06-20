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Исполняющим обязанности ректора РГГУ станет бывший замминистра юстиции Логинов

Ведомости

Бывший статс-секретарь-замминистра юстиции Андрей Логинов займет должность исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила первый проректор вуза – проректор по научной работе Ольга Павленко в комментарии ТАСС.

«С завтрашнего дня [21 июня] Андрей Викторович Логинов станет исполняющим обязанности ректора», – сказала она.

20 июня ректор РГГУ Александр Безбородов объявил об уходе с поста 21 июня. Он увольняется с должности по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня со ссылкой на четыре источника. Безбородов работал ректором РГГУ с 2018 г.

Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48 месте по оценкам RAEX.

Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Окончил МГУ им. Михаила Ломоносова в 1979 г. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 гг. С 2012 по 2020 год Логинов был заместителем руководителя Аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 год – полномочным представителем правительства в Госдуме. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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