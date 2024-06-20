Исполняющим обязанности ректора РГГУ станет бывший замминистра юстиции Логинов
Бывший статс-секретарь-замминистра юстиции Андрей Логинов займет должность исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила первый проректор вуза – проректор по научной работе Ольга Павленко в комментарии ТАСС.
«С завтрашнего дня [21 июня] Андрей Викторович Логинов станет исполняющим обязанности ректора», – сказала она.
Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48 месте по оценкам RAEX.
Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Окончил МГУ им. Михаила Ломоносова в 1979 г. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 гг. С 2012 по 2020 год Логинов был заместителем руководителя Аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 год – полномочным представителем правительства в Госдуме.