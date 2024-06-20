Исполняющим обязанности ректора РГГУ станет бывший замминистра юстиции Логинов

Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48 месте по оценкам RAEX.