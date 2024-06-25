Голикова: минимальный рост пенсий после индексации составит 1300 рублей

«Поскольку мы индексировать пенсию с 1 февраля начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него [пенсионера] и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 руб.», – сказала она.