Голикова: минимальный рост пенсий после индексации составит 1300 рублей
После индексации среднее минимальное увеличение пенсий составит около 1300 руб. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.
«Поскольку мы индексировать пенсию с 1 февраля начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него [пенсионера] и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 руб.», – сказала она.
25 июня в Госдуме в первом чтении должен быть рассмотрен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 г. Решение может затронуть 7,87 млн человек, сообщил сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Возобновить индексацию пенсий работающих россиян 7 июня поручил президент РФ Владимир Путин. С соответствующим предложением к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства отметил, что индексация потребует дополнительных расходов, но в то же время позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне нехватки кадров в России.