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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана был освобожден после 10 суток ареста

Ведомости

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был освобожден после 10 суток административного ареста. Об этом сообщил председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев.

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», – написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве 24 июня. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму. Перед этим он был отправлен в отставку с поста главы района и исключен из «Единой России».

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Были ликвидированы пятеро нападавших. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что троих террористов опознали как сыновей Омарова и его племянника.

26 июня сообщалось, что Верховный суд Дагестана арестовал шестерых родственников Омарова по обвинениям в административных нарушениях. Их взяли под стражу на сроки от двух до 13 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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