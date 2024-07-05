Экс-глава Сергокалинского района Дагестана был освобожден после 10 суток ареста
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был освобожден после 10 суток административного ареста. Об этом сообщил председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев.
«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», – написал Хадулаев в своем Telegram-канале.
Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве 24 июня. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму. Перед этим он был отправлен в отставку с поста главы района и исключен из «Единой России».
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Были ликвидированы пятеро нападавших. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что троих террористов опознали как сыновей Омарова и его племянника.
26 июня сообщалось, что Верховный суд Дагестана арестовал шестерых родственников Омарова по обвинениям в административных нарушениях. Их взяли под стражу на сроки от двух до 13 дней.