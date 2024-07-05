Экс-глава Сергокалинского района Дагестана был освобожден после 10 суток ареста

Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве 24 июня. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рассматривался вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму. Перед этим он был отправлен в отставку с поста главы района и исключен из «Единой России».