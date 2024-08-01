В Кремле не стали комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США

Вечером 31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что «масштабный обмен» заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может произойти в ближайшее время. Его частью могут стать супруги Анна и Артем Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж, Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, а также журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан.