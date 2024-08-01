В Кремле не стали комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США

В Кремле не стали комментировать возможный обмен заключенными между РФ и СШАО такой возможности сообщают зарубежные СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.
«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», – сказал он, отвечая на вопрос о подробностях предполагаемого обмена.
Вечером 31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что «масштабный обмен» заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может произойти в ближайшее время. Его частью могут стать супруги Анна и Артем Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж, Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии, а также журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан.
До этого в России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, бывший муниципальный депутат по Красносельскому району Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. Из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.