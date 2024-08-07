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Посольство РФ: эвакуация россиян из Бангладеш не планируется

Ведомости

Эвакуация граждан РФ из Бангладеш не планируется, поскольку ситуация в стране нормализуется. Об этом сообщило российское посольство в республике.

«Обстановка в стране стабилизируется. Армия взяла на себя обязанность по обеспечению порядка, защите частной и государственной собственности», – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что задачи по эвакуации граждан России, включая специалистов, занятых на стройплощадке АЭС «Руппур», сейчас не стоит.

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения со сторонниками правительства. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.

На фоне протестов по всей стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В республике началось формирование временного правительства. Уже известно, что его возглавит лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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