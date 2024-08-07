Посольство РФ: эвакуация россиян из Бангладеш не планируется

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения со сторонниками правительства. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.