Посольство РФ: эвакуация россиян из Бангладеш не планируется
Эвакуация граждан РФ из Бангладеш не планируется, поскольку ситуация в стране нормализуется. Об этом сообщило российское посольство в республике.
«Обстановка в стране стабилизируется. Армия взяла на себя обязанность по обеспечению порядка, защите частной и государственной собственности», – говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что задачи по эвакуации граждан России, включая специалистов, занятых на стройплощадке АЭС «Руппур», сейчас не стоит.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения со сторонниками правительства. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.