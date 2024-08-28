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ВЦИОМ: за год траты на подготовку к школе выросли более чем на 10 000 рублей

Ведомости

В России суммарные затраты на подготовку детей к школе достигли 53 548 руб., что почти на 10 000 руб. больше, чем было год назад. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследователей, затраты на сбору в школу в этом году ждут каждого второго россиянина – дети или внуки соответствующего возраста есть у 48% граждан. За последний год расходы на подготовку к новому учебному году выросли по шести из семи категорий трат, обозначенных в опросе ВЦИОМ.

Сильнее всего подорожали школьная одежда и обувь. На них опрошенные в среднем планируют потратить 24 919 руб. Это на 4505 руб. больше, чем годом ранее. Учебники и рабочие тетради в среднем обойдутся в 6863 руб. (удорожание на 46%), а школьно-письменные принадлежности – в 5127 руб. (+ 43%). Цветы и подарки учителям на 1 сентября также подорожали почти на 31% до 2771 руб. Выросли и траты на взносы по договоренности с администрацией школы.

Единственное, на чем россияне смогут немного сэкономить, это школьная сумка. На нее респонденты потратят или уже потратили 4590 руб., что на 408 руб. меньше, чем годом ранее.

В сумму затрат на подготовку к школе, размер которой выяснил ВЦИОМ (53 548 руб.), не входят расходы на покупку техники, например ноутбуков и компьютерной периферии. При этом ряд школ в приграничных регионах страны периодически уходят на удаленный формат обучения из-за обострения обстановки на фоне боевых действий. 13 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом. Речь идет не только о базовых товарах (чайники, пылесосы и т. д.), но также о популярной в период подготовки к учебному году продукции: персональных компьютерах, компьютерной периферии, сумках для ноутбуков и др. Позже стало известно, что торговые сети «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» согласились на просьбу ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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