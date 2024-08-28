ВЦИОМ: за год траты на подготовку к школе выросли более чем на 10 000 рублей

В сумму затрат на подготовку к школе, размер которой выяснил ВЦИОМ (53 548 руб.), не входят расходы на покупку техники, например ноутбуков и компьютерной периферии. При этом ряд школ в приграничных регионах страны периодически уходят на удаленный формат обучения из-за обострения обстановки на фоне боевых действий. 13 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику, которая пользуется спросом. Речь идет не только о базовых товарах (чайники, пылесосы и т. д.), но также о популярной в период подготовки к учебному году продукции: персональных компьютерах, компьютерной периферии, сумках для ноутбуков и др. Позже стало известно, что торговые сети «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» согласились на просьбу ФАС.