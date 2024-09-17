МВД объявило в розыск участниц Pussy Riot
Участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову, Тасо Плетнер, Марию Алехину объявили в розыск, следует из базы розыска МВД.
В картотеке не указаны статьи. По информации ТАСС, уголовное дело в отношении участниц группы может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма.
28 августа Мосгорсуд оставил заочный приговор бывшей участнице группы Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн без изменений, отклонив жалобу защиты. 16 мая 2022 г. МВД объявило Штейн в розыск в рамках уголовного дела.