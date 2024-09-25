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На экс-главреда Brief составили протоколы за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

На бывшего главного редактора Telegram-канала Brief Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (канал и лица признаны в РФ иностранными агентами) составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Об этом «РИА Новости» рассказали в суде.

По данным агентства, всего было зарегистрировано четыре протокола. Они составлены на основе статьи КоАП, предусматривающей штраф за распространение информации иноагентом без соответствующей маркировки. Сумма штрафа варьируется от 10 000 до 30 000 руб.

В августе Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» (считается в России иноагентом) и «Сирена» (считается в России иноагентом). После этого каналы изменили свои названия. Роскомнадзор в комментарии «РИА Новости» объяснял, что каналы обязаны продолжать маркировку материалов даже после смены названия или электронного адреса. В ведомстве также рассказали, что в отношении администраторов каналов рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

13 сентября в реестре иностранных агентов Минюста появились новые названия Telegram-каналов: НZГ (он же «Незыгарь» (считается в России иноагентом), «НЕЗЫГАР», «НЕГЫЗАР@» и НZГ. Russica), «Еж/дневник» и «Еж/главное».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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