На экс-главреда Brief составили протоколы за нарушение закона об иноагентах

В августе Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» (считается в России иноагентом) и «Сирена» (считается в России иноагентом) . После этого каналы изменили свои названия. Роскомнадзор в комментарии «РИА Новости» объяснял, что каналы обязаны продолжать маркировку материалов даже после смены названия или электронного адреса. В ведомстве также рассказали, что в отношении администраторов каналов рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.