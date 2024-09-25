На экс-главреда Brief составили протоколы за нарушение закона об иноагентах
На бывшего главного редактора Telegram-канала Brief Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (канал и лица признаны в РФ иностранными агентами) составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Об этом «РИА Новости» рассказали в суде.
По данным агентства, всего было зарегистрировано четыре протокола. Они составлены на основе статьи КоАП, предусматривающей штраф за распространение информации иноагентом без соответствующей маркировки. Сумма штрафа варьируется от 10 000 до 30 000 руб.
В августе Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь»
13 сентября в реестре иностранных агентов Минюста появились новые названия Telegram-каналов: НZГ (он же «Незыгарь» (считается в России иноагентом), «НЕЗЫГАР», «НЕГЫЗАР@» и НZГ. Russica), «Еж/дневник» и «Еж/главное».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.