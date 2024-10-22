Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

18 октября стали известны предполагаемые даты проведения ЕГЭ и ОГЭ (сдается по завершении 9 класса) в 2025 г. Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период – с 21 марта по 11 апреля, пересдачи – 3 и 4 июля. Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Досрочный период назначен с 22 апреля по 6 мая. Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы со 2 мая вплоть до 23 сентября.