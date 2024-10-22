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Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Ведомости

Минпросвещения предложило установить минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) на следующий 2025/2026 учебный год. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, для предметов будут установлены следующий баллы:

  • Информатика – 44,

  • Русский язык – 42 (увеличены на два балла, с 40),

  • Обществознание – 42 (снижены на три балла, с 45),

  • Литература – 40,

  • География – 40,

  • Математика – 39,

  • Физика – 39,

  • Химия – 39,

  • Биология – 39.

Наименьший порог установлен у иностранного языка (30 баллов) и истории (35 баллов).

18 октября стали известны предполагаемые даты проведения ЕГЭ и ОГЭ (сдается по завершении 9 класса) в 2025 г. Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период – с 21 марта по 11 апреля, пересдачи – 3 и 4 июля. Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Досрочный период назначен с 22 апреля по 6 мая. Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы со 2 мая вплоть до 23 сентября.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен после 11 класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В частности, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. В середине октября этого года комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, предлагавший выпускникам выбор между ЕГЭ и госэкзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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