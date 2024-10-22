Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год
Минпросвещения предложило установить минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) на следующий 2025/2026 учебный год. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, для предметов будут установлены следующий баллы:
Информатика – 44,
Русский язык – 42 (увеличены на два балла, с 40),
Обществознание – 42 (снижены на три балла, с 45),
Литература – 40,
География – 40,
Математика – 39,
Физика – 39,
Химия – 39,
Биология – 39.
Наименьший порог установлен у иностранного языка (30 баллов) и истории (35 баллов).
18 октября стали известны предполагаемые даты проведения ЕГЭ и ОГЭ (сдается по завершении 9 класса) в 2025 г. Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период – с 21 марта по 11 апреля, пересдачи – 3 и 4 июля. Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. Досрочный период назначен с 22 апреля по 6 мая. Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы со 2 мая вплоть до 23 сентября.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен после 11 класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В частности, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. В середине октября этого года комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, предлагавший выпускникам выбор между ЕГЭ и госэкзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.