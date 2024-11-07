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Лут: Россия полностью обеспечила себя зерном за счет хорошего урожая

Ведомости

Россия в 2024 г. уже достигла показателя продовольственной безопасности по зерну, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства, передает ТАСС.

Лут отметила, что качество зерна нового урожая выше прошлогоднего и примерно треть объема пшеницы приходится на I и III классы. Среднее потребление зерна в год в России составляет примерно 87 млн т., таким образом продовольственная безопасность в стране уже обеспечена, уточнила Лут. По ее словам, всего уже собрано 128 млн тонн.

10 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» сообщил, что правительство понизило прогноз сбора зерна в 2024 г. до 130 млн т. До этого он планировался на уровне 132 млн т. 8 октября Лут заявила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. В ходе выступления в правительстве она также подтвердила прогноз в 130 млн т.

5 ноября Лут рассказала в интервью «Ведомостям», что рост цен на сливочное масло был обусловлен ростом доходов населения. По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс на рынке. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены.

Министр также оценила ущерб от гибели скота в Курской области при обстрелах ВСУ в 3 млрд руб. В основном в Курской области пострадали свинофермы и молочные комплексы, рассказала министр. По ее данным, погибло около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 голов свиней. Это поголовье планируется восстановить, заверила Лут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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