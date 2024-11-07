Лут: Россия полностью обеспечила себя зерном за счет хорошего урожая
Россия в 2024 г. уже достигла показателя продовольственной безопасности по зерну, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства, передает ТАСС.
Лут отметила, что качество зерна нового урожая выше прошлогоднего и примерно треть объема пшеницы приходится на I и III классы. Среднее потребление зерна в год в России составляет примерно 87 млн т., таким образом продовольственная безопасность в стране уже обеспечена, уточнила Лут. По ее словам, всего уже собрано 128 млн тонн.
10 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» сообщил, что правительство понизило прогноз сбора зерна в 2024 г. до 130 млн т. До этого он планировался на уровне 132 млн т. 8 октября Лут заявила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. В ходе выступления в правительстве она также подтвердила прогноз в 130 млн т.
5 ноября Лут рассказала в интервью «Ведомостям», что рост цен на сливочное масло был обусловлен ростом доходов населения. По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня заработных плат увеличило спрос на продукты питания, включая масло, что создало временный дисбаланс на рынке. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран, таких как Индия, Иран и Турция, что увеличило поставки масла на 20% и помогло охладить цены.
Министр также оценила ущерб от гибели скота в Курской области при обстрелах ВСУ в 3 млрд руб. В основном в Курской области пострадали свинофермы и молочные комплексы, рассказала министр. По ее данным, погибло около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 голов свиней. Это поголовье планируется восстановить, заверила Лут.