Лут: Россия полностью обеспечила себя зерном за счет хорошего урожая

10 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» сообщил, что правительство понизило прогноз сбора зерна в 2024 г. до 130 млн т. До этого он планировался на уровне 132 млн т. 8 октября Лут заявила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. В ходе выступления в правительстве она также подтвердила прогноз в 130 млн т.