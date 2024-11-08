МВД РФ возбудило более 4000 дел в связи с организацией незаконной миграции

По итогам первого этапа операции «Нелегал» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.