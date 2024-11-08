МВД РФ возбудило более 4000 дел в связи с организацией незаконной миграции
МВД России возбудило более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По другим составам, в частности касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, возбуждено 684 уголовных дела.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в своем выступлении на заседании коллегии ведомства указал, что в рамках операции выявлено более 106 000 нарушений миграционного законодательства, принято также 20 000 решений об административном выдворении и депортации.
23 сентября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Правительство России поддержало законопроект 24 июня. Автором инициативы является депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
По итогам первого этапа операции «Нелегал» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.