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МВД РФ возбудило более 4000 дел в связи с организацией незаконной миграции

Ведомости

МВД России возбудило более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По другим составам, в частности касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, возбуждено 684 уголовных дела.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в своем выступлении на заседании коллегии ведомства указал, что в рамках операции выявлено более 106 000 нарушений миграционного законодательства, принято также 20 000 решений об административном выдворении и депортации.

23 сентября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Правительство России поддержало законопроект 24 июня. Автором инициативы является депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

По итогам первого этапа операции «Нелегал» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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