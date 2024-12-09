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Суд продлил Портнягину запрет определенных действий до 10 февраля

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину до 10 февраля. Об этом рассказал ТАСС его представитель.

Во время рассмотрения ходатайства следствия Портнягин просил суд разрешить ему пользоваться мобильным телефоном для поддержания работы своего бизнеса.

Портнягин был задержан в апреле этого года. Блогера и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб. 11 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен.

С момента задержания суд несколько раз продлевал Портнягину содержание под домашним арестом. 8 октября суд отпустил бизнес-коуча из-под домашнего ареста и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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