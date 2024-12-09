Суд продлил Портнягину запрет определенных действий до 10 февраля

Портнягин был задержан в апреле этого года. Блогера и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб. 11 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен.