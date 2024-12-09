Суд продлил Портнягину запрет определенных действий до 10 февраля
Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину до 10 февраля. Об этом рассказал ТАСС его представитель.
Во время рассмотрения ходатайства следствия Портнягин просил суд разрешить ему пользоваться мобильным телефоном для поддержания работы своего бизнеса.
Портнягин был задержан в апреле этого года. Блогера и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб. 11 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен.
С момента задержания суд несколько раз продлевал Портнягину содержание под домашним арестом. 8 октября суд отпустил бизнес-коуча из-под домашнего ареста и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.