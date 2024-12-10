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Зарплата курьеров в Москве может достигнуть 360 000 рублей к Новому году

Ведомости

В ближайшие три недели среди курьеров ожидается острый дефицит кадров. Зарплата таких работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 000 руб., а почти половина работодателей готовы платить курьерам от 200 000 руб. в месяц в декабре, сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на курьерские службы и HH.ru.

По данным издания, в Москве и Подмосковье для работы на предновогодних заказах ищут почти 15 000 курьеров. Стоимость доставки во второй половине декабря может увеличиться в полтора-два раза. По словам руководителя департамента логистических продуктов компании СДЭК Николая Пахомова, в предстоящие три недели ожидается острая нехватка сотрудников.

«Условно, «Яндекс», Ozon, «Самокат» довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», – отмечает он.

Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что значительное влияние на сегмент экспресс-доставки оказывает сокращение числа мигрантов, которых требуется замещать. По его словам, это приводит к резкому росту зарплат и спроса.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2024 г. нехватка курьеров составит 300 000 кадров, в то время как в начале года, по разным оценкам, не хватало около 140 000 работников.

6 декабря глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров заявил, что на фоне дефицита трудовых ресурсов в реальном секторе экономики в России необходимо ограничить развитие сферы услуг, которая перетягивает на себя огромное число кадров. 2 декабря директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявлял, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты в обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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