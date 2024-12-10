Зарплата курьеров в Москве может достигнуть 360 000 рублей к Новому году
В ближайшие три недели среди курьеров ожидается острый дефицит кадров. Зарплата таких работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 000 руб., а почти половина работодателей готовы платить курьерам от 200 000 руб. в месяц в декабре, сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на курьерские службы и HH.ru.
По данным издания, в Москве и Подмосковье для работы на предновогодних заказах ищут почти 15 000 курьеров. Стоимость доставки во второй половине декабря может увеличиться в полтора-два раза. По словам руководителя департамента логистических продуктов компании СДЭК Николая Пахомова, в предстоящие три недели ожидается острая нехватка сотрудников.
Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что значительное влияние на сегмент экспресс-доставки оказывает сокращение числа мигрантов, которых требуется замещать. По его словам, это приводит к резкому росту зарплат и спроса.
Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2024 г. нехватка курьеров составит 300 000 кадров, в то время как в начале года, по разным оценкам, не хватало около 140 000 работников.
6 декабря глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров заявил, что на фоне дефицита трудовых ресурсов в реальном секторе экономики в России необходимо ограничить развитие сферы услуг, которая перетягивает на себя огромное число кадров. 2 декабря директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявлял, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты в обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей».