Зарплата курьеров в Москве может достигнуть 360 000 рублей к Новому году

6 декабря глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров заявил, что на фоне дефицита трудовых ресурсов в реальном секторе экономики в России необходимо ограничить развитие сферы услуг, которая перетягивает на себя огромное число кадров. 2 декабря директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявлял, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты в обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Он подчеркнул, что в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей».