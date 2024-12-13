На Олимпийском собрании избрали вице-президентов ОКР

Собеседники также говорили, что пост генерального директора ОКР могут предложить бывшему гендиректору хоккейного клуба «Амур» (Хабаровский край) Роману Крамарю. Он был избран на эту должность в ходе голосования на собрании – за кандидатуру Крамаря проголосовали 142 делегата, двое воздержались. Генсекретарем ОКР избран Виктор Березов (до этого занимал пост заместителя генсекретаря комитета).