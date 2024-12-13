На Олимпийском собрании избрали вице-президентов ОКР

На Олимпийском собрании избрали вице-президентов ОКРИми становятся в том числе Ротенберг, Тимченко и Белозеров
Вице-президентами Олимпийского комитета России (ОКР) избраны первый вице-президент Федерации дзюдо России предприниматель Аркадий Ротенберг, президент хоккейного клуба СКА, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент Федерации гимнастики, гендиректор ОАО «РЖД» России Олег Белозеров. Голосование состоялось на Олимпийском собрании, передает корреспондент «Ведомостей». О возможности их избрания утром сообщали источники «Ведомостей».
Также на должности вице-президентов избраны глава объединенной Федерации водных видов спорта России, экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин, секретарь Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и глава Всероссийской федерации легкой атлетики, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Всего избраны семеро вице-президентов ОКР.
13 декабря источники «Ведомостей» сообщили, что на Олимпийском собрании в руководство ОКР могут быть переизбраны Тимченко и Ротенберг, войти в исполком могут Белозеров, Фрадков, Мазепин, Никитин.
Собеседники также говорили, что пост генерального директора ОКР могут предложить бывшему гендиректору хоккейного клуба «Амур» (Хабаровский край) Роману Крамарю. Он был избран на эту должность в ходе голосования на собрании – за кандидатуру Крамаря проголосовали 142 делегата, двое воздержались. Генсекретарем ОКР избран Виктор Березов (до этого занимал пост заместителя генсекретаря комитета).
Президентом ОКР стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он был единственным кандидатом на эту должность, Дегтярева выдвинули все спортивные федерации, говорил собеседник «Ведомостей» 2 декабря. 15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета. Он возглавлял ОКР с 2018 г.