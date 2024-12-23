Голикова: потребность в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек

27 ноября глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что предприятия в сфере военно-промышленного комплекса испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть порядка 400 000 специалистов. 31 октября «Ведомости» со ссылкой на данные HH.ru писали, что в России продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше.