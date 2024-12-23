Голикова: потребность в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек
Согласно обновленному прогнозу, потребность экономики России в кадрах до 2030 г. составляет 3,1 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», – уточнила Голикова (цитата по ТАСС).
В ноябре Минтруд прогнозировал, что к 2030 г. дефицит сотрудников может достигнуть 2,4 млн человек. По разным оценкам, последние десять лет на рынок труда ежегодно выходит примерно на 100 000 молодых людей меньше, чем годом ранее.
10 декабря «Коммерсантъ FM» со ссылкой на курьерские службы и HH.ru сообщал, что в ближайшие три недели среди курьеров ожидается острый дефицит кадров. Зарплата работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 000 руб., а почти половина работодателей готовы платить курьерам от 200 000 руб. в месяц в декабре.
27 ноября глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что предприятия в сфере военно-промышленного комплекса испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть порядка 400 000 специалистов. 31 октября «Ведомости» со ссылкой на данные HH.ru писали, что в России продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше.