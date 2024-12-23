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Голикова: потребность в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек

Ведомости

Согласно обновленному прогнозу, потребность экономики России в кадрах до 2030 г. составляет 3,1 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», – уточнила Голикова (цитата по ТАСС).

В ноябре Минтруд прогнозировал, что к 2030 г. дефицит сотрудников может достигнуть 2,4 млн человек. По разным оценкам, последние десять лет на рынок труда ежегодно выходит примерно на 100 000 молодых людей меньше, чем годом ранее.

10 декабря «Коммерсантъ FM» со ссылкой на курьерские службы и HH.ru сообщал, что в ближайшие три недели среди курьеров ожидается острый дефицит кадров. Зарплата работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 000 руб., а почти половина работодателей готовы платить курьерам от 200 000 руб. в месяц в декабре.

27 ноября глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что предприятия в сфере военно-промышленного комплекса испытывают дефицит кадров, в ближайшее время он может достигнуть порядка 400 000 специалистов. 31 октября «Ведомости» со ссылкой на данные HH.ru писали, что в России продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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