В Грозном и Махачкале напомнили о возможности вернуть деньги за рейсы из Баку

В аэропорту в столице Чечни предложили желающим вернуть средства за приобретенные билеты обратиться к представителю авиакомпании в воздушной гавани. Там напомнили, что авиакомпания UTair продолжает осуществлять регулярные авиарейсы между Баку и Грозным по вторникам и четвергам.