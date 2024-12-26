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В Грозном и Махачкале напомнили о возможности вернуть деньги за рейсы из Баку

Ведомости

Аэропорты Грозного и Махачкалы в связи с отменой рейсов азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines из Баку сообщили о возможности возврата денег за билеты.

В аэропорту в столице Чечни предложили желающим вернуть средства за приобретенные билеты обратиться к представителю авиакомпании в воздушной гавани. Там напомнили, что авиакомпания UTair продолжает осуществлять регулярные авиарейсы между Баку и Грозным по вторникам и четвергам.

Аэропорт Махачкалы призвал подать заявку к Azerbaijan Airlines в случае, если билеты покупались на официальном сайте авиаперевозчика. Если пассажиры приобрели билеты на сайтах-агрегаторах или в авиакассах, возврат средств нужно делать у них.

25 декабря Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, пока идет расследование причин крушения самолета на территории Казахстана.

25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Девять россиян, включая ребенка, в Москву доставил спецборт МЧС России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние двоих россиян оценивается как тяжелое, четверо человек находились на искусственной вентиляции легких, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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