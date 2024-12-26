В Грозном и Махачкале напомнили о возможности вернуть деньги за рейсы из Баку
Аэропорты Грозного и Махачкалы в связи с отменой рейсов азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines из Баку сообщили о возможности возврата денег за билеты.
В аэропорту в столице Чечни предложили желающим вернуть средства за приобретенные билеты обратиться к представителю авиакомпании в воздушной гавани. Там напомнили, что авиакомпания UTair продолжает осуществлять регулярные авиарейсы между Баку и Грозным по вторникам и четвергам.
Аэропорт Махачкалы призвал подать заявку к Azerbaijan Airlines в случае, если билеты покупались на официальном сайте авиаперевозчика. Если пассажиры приобрели билеты на сайтах-агрегаторах или в авиакассах, возврат средств нужно делать у них.
25 декабря Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, пока идет расследование причин крушения самолета на территории Казахстана.
25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.
Девять россиян, включая ребенка, в Москву доставил спецборт МЧС России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние двоих россиян оценивается как тяжелое, четверо человек находились на искусственной вентиляции легких, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести.