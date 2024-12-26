Львова-Белова рассказала о возвращении в РФ из Сирии двух семей с детьми
Две семьи с детьми возвращены в Россию из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
Борт Минобороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил обе семьи с детьми – маму с грудным ребенком, а также папу, маму, дедушку и трех детей. Львова-Белова выразила благодарность за помощь МИД России, посольству РФ в Сирии и российскому оборонному ведомству.
«Рады, что все завершилось благополучно», – отметила омбудсмен.
5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с гражданами РФ было подтверждено. 10 декабря она сообщила о поступающих обращениях, связанных с эвакуацией из Сирии россиян с детьми, и указала, что поиск решений в каждом случае ведется совместно с МИД России и Минобороны.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.