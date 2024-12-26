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Львова-Белова рассказала о возвращении в РФ из Сирии двух семей с детьми

Ведомости

Две семьи с детьми возвращены в Россию из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Борт Минобороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил обе семьи с детьми – маму с грудным ребенком, а также папу, маму, дедушку и трех детей. Львова-Белова выразила благодарность за помощь МИД России, посольству РФ в Сирии и российскому оборонному ведомству.

«Рады, что все завершилось благополучно», – отметила омбудсмен.

5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с гражданами РФ было подтверждено. 10 декабря она сообщила о поступающих обращениях, связанных с эвакуацией из Сирии россиян с детьми, и указала, что поиск решений в каждом случае ведется совместно с МИД России и Минобороны.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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