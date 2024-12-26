Львова-Белова рассказала о возвращении в РФ из Сирии двух семей с детьми

5 декабря Львова-Белова заявила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с гражданами РФ было подтверждено. 10 декабря она сообщила о поступающих обращениях, связанных с эвакуацией из Сирии россиян с детьми, и указала, что поиск решений в каждом случае ведется совместно с МИД России и Минобороны.